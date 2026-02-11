毎年恒例、ホテル評論家の瀧澤信秋氏が実際に宿泊して「本当によかったホテル＆旅館」を紹介するシリーズ。2025年はどんな宿が高評価だったのか――。今回は1月〜4月編。（全3回の1回目／#2、#3を読む）【画像】1年間で308泊した私が選んだ「本当によかったホテル＆旅館30」を写真で見る◆ ◆ ◆【2025年1月〜4月に宿泊した施設一覧／10施設】1月旅荘 海の蝶（三重県伊勢市）1月リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェ