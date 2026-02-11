〈朝食ブッフェとサウナが楽しいホテルは間違いない…1年間で308泊した私が選んだ「本当によかったホテル＆旅館30」〈2025年5月〜8月編〉〉から続く毎年恒例、ホテル評論家の瀧澤信秋氏が実際に宿泊して「本当によかったホテル＆旅館」を紹介するシリーズ。2025年はどんな宿が高評価だったのか――。今回は9月〜12月編。【画像】1年間で308泊した私が選んだ「本当によかったホテル＆旅館30」を写真で見る◆ ◆ ◆【2025年9