長野県軽井沢町出身の秋本なな選手（16）が出場するアイスホッケー女子は、スウェーデンに敗れ予選リーグ敗退、決勝トーナメント進出はなりませんでした。日本時間の10日に行われたアイスホッケー女子、日本VSスウェーデン。日本代表・スマイルジャパンは、ここまで負けなしのスウェーデンに勝つことが決勝トーナメント進出への絶対条件です。第1ピリオドでスウェーデンが