〈《不肖・宮嶋が目撃撮》“犬型ロボット”が風に煽られすってんころりん…波乱の「降下訓練始め」で示された、ロボット兵器の“試行錯誤”な現在地〉から続く千葉県・習志野演習場で毎年1月に開催される「降下訓練始め」。だが、今年は強風に見舞われ、異例といえる「空挺降下なしの降下始め」となった。【写真多数】日米英のエリート部隊が集結！ 不肖・宮嶋が激写した密着ショットをすべて見る（全32枚）その数日後、宮城県