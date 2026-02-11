タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（28）が11日までに自身のインスタグラムを更新。雪の岩手での“冬コーデ”を披露した。「岩手旅行2日目はお昼ご飯にぴょんぴょん舎で腹ごしらえしてから小岩井農場へ前の日にも盛岡冷麺食べたんだけど、お店によって麺も味も全然違くてまったく飽きないの農場では絶対ソフトクリーム食べたくて雪降ってる中でもしっかり堪能寒さより美味しさが勝ったよ」と報告。冬