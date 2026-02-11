気象予報士の根本美緒さんが2月11日、自身のインスタグラムを更新。47歳の誕生日に子どもたちから贈られた手作りプレゼントを公開しました。【写真を見る】【根本美緒】47歳の誕生日に子どもたちから手作り本 愛に溢れたプレゼントに「泣いた」「優しいメッセージが溢れてました」根本さんは「泣いた 子供達からのプレゼント」と投稿。子どもたちが作った「あなたのことだけ書いた本」という手作りの本には、カラフルな