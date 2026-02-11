〈「中国や北朝鮮とはまるで別物や…」不肖・宮嶋が日米英の多国間降下訓練に密着撮！ 各国エリート部隊が見せつけた「本物の抑止力」の正体〉から続く自衛隊の降下訓練を追う旅は、習志野、王城寺原(おうじょうじはら)を経て、ついに最北の地・北海道へ。氷点下15度、一面の銀世界で展開されたのは過酷な多国間空挺降下訓練だった。報道カメラマン・宮嶋茂樹氏による密着取材記。（全3回の3回目／最初から読む）【写真多数】不