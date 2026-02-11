人気レースクイーンの央川かこ（31）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ヘアカラーチェンジを公開した。「髪暗くした髪にクセが出てきたから2週間前に髪質改善のメンテナンスもしてもらったしさらに綺麗になって嬉しい三賀森さんありがとうございました」などとつづり、ヘアカラーをチェンジしたショットをアップ。ハッシュタグで「吉祥寺美容室lic」「美容室」「吉祥寺」「カラー」「トリートメント」と添えた。