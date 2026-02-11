70代の父親をナイフのようなもので刺した殺人未遂の疑いで、長岡市に住む無職の男（44）が現行犯逮捕された事件で、父親の死因が判明しました。警察の調べによりますと男は、8日午前6時頃、長岡市内の自宅で、殺意を持ってナイフのようなもので父親（73）の頸部などを複数回、刺すなどした疑いです。男の母親から「夫が刺された」と119番通報があり、警察が男を現行犯逮捕しています。父親は病院に搬送されましたが、午前7時頃に死