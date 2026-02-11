大泉 洋の最新曲「陽炎」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】大泉 洋、“喪失と再生”の物語をアニメーションで表現した「陽炎」MV） 本楽曲は、TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』のエンディングテーマ。“喪失と再生”がテーマとなっており、大切なものを失いながらも前を向いて歩いていくこと、一緒に消えてしまいたいという衝動を抑え、それでも生きていかなければならないと歌う一曲となっている