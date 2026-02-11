バリューコマースは、宿泊予約システム「DYNA IBE（ダイナ アイビーイー）」に連泊値引き機能をリリースした。エコプランや長期滞在向けに、連泊時の割引を自動でプランに反映させることが可能な機能。宿泊施設では近年、連泊時に毎日の清掃を行わない、清掃頻度を調整するといった運用が増えており、宿泊相当額を値引きする対応を宿泊施設が手動で行っているケースも少なくなく、対応漏れが生じる場合もあったという。連泊値引き