J２のRB大宮アルディージャは２月11日、アルトゥール・シルバがJ２の湘南ベルマーレへ完全移籍すると発表した。現在30歳のブラジル人MFは、2019年に母国のCNマルシリオ・ジアスからFC東京に期限付き移籍し、日本でのキャリアをスタート。20年に同クラブへ完全移籍した後、横浜FC、カターレ富山へのレンタルを経験した。2024年に大宮へ完全移籍で加入すると、１年目はJ３で29試合７得点、２年目の昨季はJ２で19試合１得点をマー