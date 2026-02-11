プロスケーターとしても活躍する安藤さんは分かりやすい解説でも好評を得ている（C）産経新聞社ミラノ・コルティナ五輪で連日日本人選手の活躍が伝えられる中、解説などで登場する競技OGたちの姿にも注目が集まっている。【写真】最高じゃん！安藤さんと坂本花織など女子フィギュア勢の笑顔がはじける実際の様子そんな中、元フィギュアスケートの世界女王で現在はプロフィギュアスケーターとしても活躍している安藤美姫さんの