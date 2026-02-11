北海道置戸町の牧場で２月１１日未明に火事があり、１００頭以上が飼育されている牛舎が燃えました。一部の牛が取り残されている可能性があるということです。真っ赤な炎に包まれる建物。焼け落ちた壁からは火事の激しさがわかります。 火事があったのは置戸町にある牧場の牛舎です。午前２時半すぎ、牧場の関係者から「牛舎が燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ５時間後に消し止められましたが、牛舎が全焼しま