日本はこれで3種目連続のメダル獲得。高梨も笑顔を見せた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪、スキージャンプ混合団体で日本が銅メダルを獲得した。男女2人ずつの4人のジャンプで競う同種目で、日本は丸山希、小林陵侑、高梨沙羅、二階堂蓮が出場。合計1034.0点で混合団体日本初のメダルを手にした。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！日本は、1人目の丸山から、小林、高梨、二