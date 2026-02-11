水道水の供給が一時ストップ金沢市など、石川県内13の市町が水道水の供給を受けている、石川県白山市の手取川で、10日午後、油が混入しているのが見つかり、一時、水道水の供給がストップするなど、混乱が広がりました。油の混入が判明したことを受けて、石川県は10日午後7時から水道水の供給を停止し、広範囲で給水制限を実施する可能性があるとしました。その後、油が検出されなくなったことから、4時間半後の10日午後11時半ごろ