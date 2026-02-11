アメリカのニュースキャスターの母親が自宅からいなくなり、誘拐事件として捜査が進む中、FBIが容疑者とみられる人物の動画を公開しました。【映像】誘拐犯とみられる人物の動画NBCのキャスターサバンナ・ガスリーさんの84歳の母親、ナンシーさんが自宅からいなくなり、10日間にわたって行方不明になっている事件で、FBI＝連邦捜査局は10日、誘拐犯とみられる人物の動画と画像を公開しました。ナンシーさんの自宅の玄関に設