年度末も近づき、学生たちは受験シーズン。志望校合格に向け、多くの子どもが机に向かう。桜を咲かせてもらうため、進学塾に通わせたり、または家庭教師にその未来を託す親も多い。では、そんな“先生”になってほしい有名人は？大事なのは学歴？コメント力？役柄の印象？男女1000人に聞いた、理想の先生は─。【結果一覧】男女1000人に聞いた《受験勉強を教えてほしい有名人ランキング》8位は“鬼教師”役を演じた人気俳優受