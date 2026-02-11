プロ野球・西武は11日、本拠地で行う3月31日(火)からの6試合を「2026開幕シリーズ」として開催することを発表しました。西武はNPB開幕戦である3月27日からの3連戦を敵地・ZOZOマリン(ロッテ戦)でスタート。次のカードから2カード連続で、本拠地・ベルーナドームで試合に挑みます。ホーム開幕初日となる3月31日(火)のオリックス戦では、ドーム場内の演出に合わせて点灯するブレスレット型ライトを配布。これは、スターティングメン