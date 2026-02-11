NHK Eテレの人気キャラクター『ニャンちゅう』などの声を務め、指定難病「ALS（筋萎縮性側索硬化症）」を患っていることを公表している、声優の津久井教生が10日、自身のアメブロを更新。自身が過去に出演したアニメ『ローゼンメイデン』での思い出を明かし、最新ショットを公開した。【映像】津久井教生、闘病中の様子津久井は「くんくん探偵を知っていますかぁ〜」というタイトルでブログを更新。「ローゼンメイデンというア