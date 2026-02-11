◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 混合団体 2回目(大会5日目/現地10日)スキージャンプ混合団体で日本が銅メダルに輝き、応援していた日本選手団の原田雅彦副団長が選手たちをたたえました。原田副団長は、冬季オリンピックに5大会連続で出場。1998年の長野オリンピックでは、個人銅メダル、団体金メダルを獲得しました。今大会、丸山希選手、小林陵侑選手、郄梨沙羅選手、二階堂蓮選手の布陣で挑ん