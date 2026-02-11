アメリカの富豪エプスタイン氏を巡る問題で退陣の危機にさらされているイギリスのスターマー首相が「与えられた使命から逃げない」と述べ辞任を否定しました。【映像】スターマー首相「使命から私は決して逃げません」「皆さんや何百万人もの人々にとって、最も重要なのは生活費です。この国を変えるために与えられた使命から私は決して逃げません」スターマー首相は10日、市民との集会で国政における混乱を認めつつ、引き続き