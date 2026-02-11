兵庫県姫路市飾磨区の恵美酒宮天満神社で昨年１０月に営まれた秋季例祭で屋台の練り子ら数十人による乱闘があり、飾磨署は９日、太子町の建設業の男（２６）を傷害容疑で逮捕した。「別の人に殴られたので、自分も目の前の人を殴った」と容疑を認めているという。発表によると、男は宵宮が営まれた昨年１０月８日午後５時２０分頃、神社の境内で姫路市飾磨区の自動車整備業の男性（４６）を拳で殴打する暴行を加え、顔面骨折で