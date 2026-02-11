タレント・吉木りさ（38）の夫で俳優の和田正人（46）が9日、自身のインスタグラムを更新。長女（6）とステーキ店で“親子ランチ”を満喫するオフショットを公開した。【写真】「和田パパかっこいい」和田正人＆6歳長女の“贅沢ランチ”親子2ショット和田は「娘が振替休日だったので、2人でちょっと贅沢ランチ。ボートレーサー #和田兼輔 に教えてもらった、神戸に本店を構えるステーキハウス @buffalohunter_tokyo に初訪問。