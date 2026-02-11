IOC・国際オリンピック委員会はミラノ・コルティナオリンピックでウクライナの代表選手がロシアの侵攻で死亡した選手らの写真が貼られたヘルメットの使用を認めないと発表しました。【映像】追悼のヘルメット（複数カット）一方、選手はこのヘルメットを使い続けると述べました。ウクライナオリンピック委員会はスケルトン男子のウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手が、ロシアの全面侵攻により命を落としたアスリートの写真を