（資料写真）１１日午前１時１０分ごろ、横浜市鶴見区朝日町の市道で、男性が運転する乗用車が縁石に乗り上げ、電柱などに衝突し横転した。男性は全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。鶴見署が男性の身元などを調べている。現場は片側１車線の直線道路で、歩行者の男性が１１９番通報した。