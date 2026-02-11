（MCU）『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』には旧『X-MEN』の伝説キャストたちが復帰するが、ストーム／オロロ・マンロー役ハル・ベリーの名はそこに含まれていない。 ストームといえば気候を操るスーパーパワーを持つミュータントで、雷を起こすこともできる。アベンジャーズの雷神ソーとは、似た能力の持ち主として原作コミックでも共演歴が多い。