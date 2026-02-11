JR東日本からドラフト5位入団の高橋隆慶ソフトバンクのドラフト5位、高橋隆慶内野手（JR東日本）が宮崎キャンプでアピールを続けている。「パーソル パ・リーグTV」が10日の打撃練習の様子を公式YouTubeで公開すると、ファンからは期待の声が続々と寄せられている。明秀学園日立高、中大を経てJR東日本から昨年のドラフト会議で入団。中大入学時、4年生には牧秀悟内野手（DeNA）や五十幡亮汰外野手（日本ハム）が在籍。プロの