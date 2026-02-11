巨人の田中将大投手が１０日、木の花ドームでブルペン入りし５６球を投げ込んだ。幼なじみの坂本勇人内野手がマウンド後方から熱視線を送り、阿部監督は捕手の後ろから投球をチェックする前で力強い球を披露した。田中将と坂本は小学校で同じクラス。投手・坂本、捕手・田中でバッテリーを組んでいた。プロ２０年目を迎えるマー君は今キャンプ初日からブルペン入りし、「去年のシーズン後半投げていた球よりも感覚は全体的にだ