５人組パフォーマンスグループ・ＡＡＡの西島隆弘が１１日、自身のホームページで同グループからの脱退を発表した。この日、ホームページを更新し、【ご報告】というタイトルで「このたび、西島は先日、４度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました。治療に専念するため、本日をもちましてＡＡＡを脱退することとなりましたの