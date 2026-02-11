自民圧勝のなかで、党内"唯一"ともいえる「高市派」の候補が落選した。大阪5区に落下傘候補として出馬し、維新の梅村聡氏にダブルスコア近いの大差をつけられた自民党元職の杉田水脈氏だ。【写真】高市早苗・首相の等身大パネルと共に演説する杉田水脈氏自民党は岸田政権時代に「派閥解消」を決め、その後も高市早苗・首相が派閥を結成したことはない。だが、杉田氏は選挙の街頭演説で「高市派の杉田です」と連呼し、選挙カー