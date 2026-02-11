昨季限りで現役を引退した長野久義編成本部参与が１１日、宮崎春季キャンプで快音を響かせた。室内の木の花ドームで紅白戦出場選手の打撃練習が終わると、ケージが空いていたことから打撃用手袋を着けてバットを持ってフリー打撃へ。約１０スイングの中でも鮮やかな打球を飛ばしていた。３月１４日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）では、長野氏の引退試合が行われる。