ミラノ・コルティナオリンピック・スキージャンプ混合団体に、長野県野沢温泉村出身の丸山希選手が出場し、自身2個目となる銅メダルを獲得しました。男女4人1チームで、それぞれ2回ジャンプし、その合計点を競う「混合団体」。日本の1番手は、ノーマルヒルで銅メダルを獲得した丸山希選手です。1回目、97メートルを飛び、トップのスロベニアとわずかの差で3位につけます。4人目は、ノーマルヒル銅メ