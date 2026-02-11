DS-TC52B Tecnologia e Cuoreは、三菱電機が保有する音速6千メートルを超えるNCV-R振動板の使用許諾を得て、振動板を国内で一から開発した、小型2ウェイブックシェルフスピーカー2機種を発売する。3月5日発売が「DS-TC52B」で、価格はペア437800円。その後に登場するモデルは「DS-TC62B」で、こちらは価格や発売日は未定。 DS-TC62B Tecnologia e Cuoreは、三菱電機でDIATONEを手掛けてきた佐藤岳氏が