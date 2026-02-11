あなたは読めますか？突然ですが、「衒学的」という漢字読めますか？少し難しい本や、知的な議論の中で使われることがある言葉ですが、正しい読み方はご存じでしょうか。気になる正解は……「げんがくてき」でした！衒学的とは、自分の学問や知識を鼻にかけ、ひけらかそうとする様子のことを意味します。衒という漢字には「てらう（ひけらかす）」という意味があり、必要以上に難しい言葉を使ったり知識を誇示したりする態度を指し