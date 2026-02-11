１０日、競技に臨む日本の丸山希。（プレダッツォ＝新華社記者／孟永民）【新華社プレダッツォ2月11日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は10日、プレダッツォでノルディックスキー・ジャンプ混合団体の決勝が行われ、スロベニアが金、ノルウェーが銀、日本が銅メダルを獲得した。１０日、表彰式で自撮りする銅メダルの日本チーム（右）と、銀メダルのノルウェーチーム（左）、金メダルのスロベニアチーム（中央）。（プレダッツォ＝