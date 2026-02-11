９日、蘭州市の中山橋を散策する人々。（蘭州＝新華社配信／侯崇慧）【新華社蘭州2月11日】中国甘粛省蘭州市にある黄河鉄橋の中山橋で、春節（旧正月）に向けた大型の赤いランタンの装飾が施されている。100年以上の歴史を持つこの橋は、今年も新春を迎える活気あふれる雰囲気に包まれている。９日、蘭州市の中山橋を背景に写真を撮る観光客。（蘭州＝新華社配信／侯崇慧）９日、蘭州市の中山橋を散策する人々。（蘭州＝新華社配