歌手・タレントの研ナオコ（72）が9日、自身のSNSを更新。現在開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪にちなみ、「25年くらい前」という“スキーに励む”自身の姿を披露した。【写真】「ナオリンピック金確定です」“スキーに励む”約25年前の姿を披露した研ナオコ研は「へっぴり腰でわたしの冬季オリンピック ミラノには行けない」とのコメントとともに、黒と白のウェア姿で一生懸命滑ろうとしている様子の写真を複数枚アップ。