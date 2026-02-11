【シドニー共同】11日のアジアの外国為替市場で円高ドル安が進み、一時1ドル＝153円台後半を付けた。米長期金利が低下したことを手がかりに、日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが優勢となった。この日は日本が祝日のため、東京市場は休場だった。