ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が10日（日本時間11日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で自主トレを行った。この日は元エンゼルス監督で、選手育成特別補佐のフィル・ネビン氏が見守る中、フリー打撃に参加し、29スイングで8本の柵越えを披露。その後は、同氏から一塁守備の助言を受けながら、ノックを受けた。合流後、一塁守備練習は初めて。ホワイトソックスでは三塁のほかに一塁でも期待されている。