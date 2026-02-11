10日午前11時30分ごろ、三重県鈴鹿市国府町の住宅から煙が出ていると、目撃した男性から消防に通報がありました。消防車6台が出動し、火は約2時間半後に消し止められましたが、この火事で木造平屋建ての住宅が焼け、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察や消防によりますと、この家には平井章子さん(94)が1人で住んでいたと見られ、火事の後連絡が取れていないということです。警察では遺体が平井さんであると見て