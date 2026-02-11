地域の活性化と三重県が抱える課題の解決を目的に、高校生とスーパーマーケットが共同で開発した商品の販売が10日から始まりました。地域の活性化に繋げる取り組みの一環として「マックスバリュ東海」が行っているもので、5回目となる今回は、宇治山田商業高校の3年生15人が「地域課題の解決」と「バランスの良い食生活」をテーマに今年4月から2つの商品の開発に取り組みました。「ぶだいの南蛮漬け」は、伊勢志摩地域で課題となっ