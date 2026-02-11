スポーツの楽しさを感じてもらおうと10日、三重県鈴鹿市の中学校で出前授業が開かれ、子どもたちが馬術を体験しました。出前授業は鈴鹿市などが市内の小中学校で開いているもので、授業には鈴鹿市立平田野中学校の2年生、約130人が参加しました。生徒たちは、馬術競技場「鈴鹿ホースパーク」の代表で50年以上の馬術の競技歴がある河北浩峰さんから、馬の走り方の違いや、乗る際の姿勢などの説明を受けたあと、実際に馬に乗りました