一部改良＆受注再開に反響集まる！スズキは2026年1月30日、四輪駆動車「ジムニーノマド」の一部仕様変更を発表し、同日から受注を再開しました。発売は同年7月1日を予定しており、待ち望んでいた人にとっては具体的な日付が示された形です。【画像】「えっ…！」 これが“一番高い”スズキ新「“本格四駆”SUV」の姿です！（30枚以上）今回の改良は、派手な方向転換ではなく、日常での使いやすさと安全性を底上げする内容が