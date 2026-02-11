福岡市で開催されていた「アジアフォーカス・福岡国際映画祭」初代ディレクターを務めた映画評論家、佐藤忠男さん（1930〜2022）のドキュメンタリー「佐藤忠男、映画の旅」が完成した。教え子で映像制作会社「グループ現代」の寺崎みずほさん（40）が最晩年に密着。死後は福岡やインドで関係者を取材しながら、映画愛の源泉や、文化交流の空間となったアジアフォーカスに託した夢に迫った。2月に福岡県内2カ所で上映会がある。