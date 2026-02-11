ゴルフ場に到着し、ロッカールームで準備を終えたらコースへ直行……。実はこの行動が冬場のゴルフではスイングに悪影響を及ぼす。寒さでカチコチになった体は、冷え込んだ屋外でどんなに筋肉を伸ばそうとしても効果を得られないどころか、筋肉を傷つけるなどのケガにもつながるという。つまり、ロッカールームでしっかりとウォームアップ&ストレッチをする必要があるのだ。では実際にどんなストレッチが効果的なのか、アスリ