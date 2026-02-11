歌舞伎俳優の尾上左近（20）が10日、都内でトークイベント「第46回歌舞伎家話」に出演した。「歌舞伎以外で刺激を受けたエンタテインメント」について質問された場面では、無趣味だった自分を変えようと「今月から、何もない日に本を読むことをしている」と説明。「一張羅を着て本を買いに行って、買った本を持って喫茶店で読破する。まだ3冊しか読破できていませんが、本を読むという行為に刺激を受けて、芝居がしたい！と