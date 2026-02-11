おととし4月、新潟県燕市の知人宅で現金3万円を盗んだ疑いで、自称風俗業の女(24)が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、東京都中野区に住む自称風俗業の女(24)です。女はおととし4月24日、燕市井土巻地内の知人宅で現金3万円を盗んだ疑いがもたれています。事件は被害者からの届け出により発覚。警察によりますと、女は被害者と同居していたということです。警察の調べに対し、女は「お金を盗んだ記憶はあるが、金額は