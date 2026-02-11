MBSテレビはきょう11日、『東野幸治＆寺島しのぶのR-50人生でやらないと後悔するコト！』（後8：00〜9：58※関西ローカル）を放送する。【写真】貴重…50代集合ショット東野幸治、寺島しのぶ、後藤輝基、友近、橋下徹、的場浩司、ミッツ・マングローブ同番組は、50歳以上の関西の街行く人100人にやりたいことを調査し、50代のスタジオ出演者たちが、大小問わず「人生でやらないと後悔するコト」を発表するトークバラエティ