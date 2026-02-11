プロ野球・巨人の山崎伊織投手が日テレジータスのインタビューに応じ、「やっぱり勝たないと面白くないと思いますし、シーズン終わってみて、ジャイアンツ強かったと他のチームのファンからも言っていただけるようにそれくらい強いジャイアンツになりたいと思っています」などと語りました。初の開幕投手を目指して、このオフにはフィジカルをしっかり鍛えることに重点を置いてきた山崎投手。「鍛えるだけでは野球につながらないの